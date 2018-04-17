«إسيت» تقدم مجموعة جديدة من الحلول الأمنية للشركات

أعلنت «إسيت»، اليوم، عن طرحها جيلا جديدًا من حلول ومنتجات أمن الشركات، وتأتي تلك المنتجات الجديدة مع خبرة 30 عاما في الأسواق، وسيتم استعراضها خلال فعاليات مؤتمر «آر إس إيه 2018»



وتشمل قائمة المنتجات الجديدة كليا أحدث العروض الخاصة بالشركات، منها برنامج "إسيت للتفتيش الأمني للشركات"، و"حلول الكشف عن النقاط النهائية والاستجابة لها" (EDR) مع ميزات ودقة تفوق أي شيء في السوق، وبرنامج "إسيت للدفاع الديناميكي ضد التهديدات"، وهي عبارة عن أداة توفر وضع حماية في السحابية، والتي تستفيد من التعلم الآلي والكشف القائم على السلوك للمنع التام لهجمات "هجوم دون انتظار"(zero-days).



وتعلن «إسيت» كذلك عن توديعها ـبرنامج "إسيت للإدارة عن بُعد" وترحب بمركز "إسيت لإدارة الأمن"، وهو خادم على مستوى المؤسسات والشركات يوفر إدارة الرؤية والإعداد للتقارير عبر جميع أنظمة التشغيل.



تتكامل جميع حلول «إسيت» للشركات بسلاسة وتسمح بالكشف عن التهديدات لتوفر حماية كاملة من "الهجوم دون انتظار" و"التهديد المستمر المتقدم" (APTs) و"البوت نت" مع إجراء تعديلات على سياسات وتكوينات منتجات أمن نقاط النهاية بشكل سلس وسهل.



وصرح يوراج مالكو، المدير التنفيذي التقني لدى شركة «إسيت»، قائلا "لقد سافرنا لجميع أنحاء العالم للتحدث مع المتخصصين في أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركات للإستماع لاحتياجاتهم. ووجدنا أنهم بحاجة إلى وحدة تحكم واحدة تسمح برؤية جميع مراحل اعتراض التهديدات: التنبؤ والوقاية والكشف والمعالجة. وهذا ما صنعناه، ولن تجدنا نستخدم مصطلح "الجيل القادم" في أي من رسائلنا أو منتجاتنا القادمة، لأن الواقع هو أننا منذ عام 2005 نقوم بما يطلق عليه اليوم "الجيل التالي"، وتركز بشكل أقل على الضجيج والمزيد على البحث والتطوير وعلى بناء الحلول التي تعمل بفاعلية".



ويتم إنشاء حلول الشركات من «إسيت» بواسطة خبراء الأمن السيبراني وبدعم من التعلم الآلي، ويعتبر استخدام التعلم الآلي لتقييم التهديدات المحتملة جزءًا حيويًا من نهج «إسيت»، ولكنه قوي بفضل الأشخاص المهاريين الذين يقفون وراء النظام.



وللخبرة البشرية دور بالغ الأهمية في توفير أدق المعلومات الاستخباراتية الممكنة من التهديدات ويعود ذلك بسبب أن الجهات الفاعلة التي تهددها من الخصوم الأذكياء، وتحتوي منتجات نقطة النهاية من «إسيت» على نظم السمعة السحابية والذي يقوم بتغذية المعلومات ذات الصلة حول أحدث التهديدات والملفات الحميدة.



ويتكون نظام "إسيت للسمعة"، و"إسيتLiveGrid" من 110 ملايين أداة استشعار في جميع أنحاء العالم ويتم التحقق منها من خلال مراكز الأبحاث والتطوير، مما يتيح للعملاء الحصول على أعلى مستوى من الثقة عند عرض المعلومات والتقارير داخل وحدة التحكم.