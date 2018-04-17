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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:40 م

«دفاع البرلمان» توصى ببناء كثافة سكانية فى سيناء

اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2132078

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال مناقشتها دور القوات المسلحة فى تنمية سيناء، بحضور ممثلى الدفاع، بالعمل على بناء الكثافة السكانية فى سيناء بالاستعانة بمحافظات مصر، من خلال تخصيص مساحة ضمن تخطيط عمرانى شامل يخصص فيه لكل محافظة مساحة محددة تقوم بتنميتها من خلال إمكانياتها (البشرية، الإدارية) على أن يُخطط مركزيا لدعم هذه الأماكن بالخدمات والنبية التحتية.

كما أوصت اللجنة، وفقا للبيان الصادر منذ قليل، بدراسة إعادة خط السكك الحديدية فى مساره السابق بما يدعم التنمية بالمنطقة، والاهتمام بدور الإعلام فى توضيح فرص العمل التى توفرها المشروعات التنموية بسيناء، وزيادة كميات الوقود والفواكه والسلع التموينية لأبناء شمال سيناء مع دراسة تنفيذ اختيارات الثانوية العامة والدبلومات فى المحافظة، وتأمينها من جانب القوات المسلحة.

وشملت توصيات لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب دراسة استحداث مشروع قومى لزراعة الزيتون بشبه جزيره سيناء، مع دراسة الصناعات المرتبطة بما له من خصائص.

حضر الاجتماع اللواء مصطفى أمين على سليمان مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء عبدالفتاح عبدالفتاح أحمد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، العميد وائل محمد نعيم مستشار ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العميد شريف الخولي مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لنظام المعلومات، المقدم نور محمد جلال ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذين استعرضوا دور القوات المسلحة فى تنمية سيناء وأبرز المشروعات القوية بها.

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