ضبط 3 أطنان دهون فاسدة داخل محل أطعمة بمصر القديمة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط 3 أطنان دهون فاسدة، داخل محل أطعمة في مصر القديمة.



كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، بأن صاحب محل لتسييح الدهون بمصر القديمة، يدير المحل دون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية «دهن» مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، لتصنيع الزيوت وطرحها بالأسواق.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، فتم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل المحل على 3 أطنان دهون و80 كيلو زيت طعام مهدرج، وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



واعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الزيوت وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.