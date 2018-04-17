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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:36 م

وزير الخارجية الألماني: يمكننا الوساطة مع روسيا بشأن سوريا

وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وكالات
dostor.org/2132071

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، تمتع ألمانيا بدور وساطة يسمح لها بإبقاء نافذة الحوار مع روسيا بشأن الأزمة السورية مفتوحة.

وخلال مؤتمر صحفي في برلين مع وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، قال «ماس» إن عملية السلام السورية المتعثرة ستطرح للنقاش خلال قمة لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية في تورنتو مطلع الأسبوع المقبل.

وقال «ماس»: «علينا أن نستغل هذه اللحظة لتحريك العملية السياسية مجددًا، ونحتاج لروسيا أيضًا في هذا الحوار» وألمح إلى أن علاقة ألمانيا الأقرب لروسيا قد تساعد في تسهيل ذلك.


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