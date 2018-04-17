توريد 2134 طن و514 كيلو قمح بالشرقية في اليوم الأول للحصاد

أعلنت محافظ الشرقية أن كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2018 لليوم الأول بلغت 2134 طن و514 كيلو قمح حتى الأن.



واستقبلت صوامع الحسينية 1409 طن و330 كيلو قمح، فيما استقبلت صوامع القرين 245 طن و770 كليو، وبلغت كمية الأقماح المحلية الموردة لصالح صومعة المنى 156 طن و214 كيلو، واستقبلت صومعة الغابة 323 طن و200 كيلو.



يذكر أنه تم الإنتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وأن إجمالي المساحة المزروعة من الأقماح لهذا الموسم بدائرة المحافظة بلغت 381 ألف و846 فدان.



كما تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.



وبلغ إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام 48 صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص بطاقة إستيعابية 562 ألف و719 طن تكفي للإحتياجات المحافظة من القمح، وتم تحديد 10 نقاط للتجميع بمراكز بلبيس – أولاد صقر – منيا القمح - الحسينية - القرين - ديرب نجم - أبو كبير - ههيا - العاشر من رمضان بسعة تخزينية 260 ألف و702 طن.