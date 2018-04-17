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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:35 م

«بوتين»: العدوان على سوريا انتهاك للقانون الدولي

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
مروة عنبر
dostor.org/2132069

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث الوضع في سوريا وما حولها.

وأضاف «بوتين» خلال حديثه مع «ميركل» أن ضربة الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا تعتبر عملًا عدوانيًا وانتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وذكر بيان الكرملين، أنه تمت مناقشة تفاقم الوضع في سوريا وحولها بالتفصيل، فيما أكد الرئيس الروسي مجددًا أن إجراءات مجموعة الدول الغربية، التي ارتكبت عملًا عدوانيًا ضد الجمهورية العربية السورية، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما ألحقت أضرار كبيرة لعملية التسوية السلمية للأزمة السورية.



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