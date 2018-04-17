الرجال قادمون.. هل يحتاج الرجل المصري لمجلس قومى للمطالبة بحقوقه

ما بين الرفض والقبول، انقسم فريقين أحدهما مؤيد والأخر معارض للفكرة التى طرحها الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بشأن إنشاء مجلس القومى للرجل على غرار المجلس القومى للمرأة، بحيث يكون غطاء لحل مشاكل الرجال فى المجتمع المصرى، الفريق المؤيد يرى أنه من غير العدل ان تطالب المرأة بحقوقها وتجد من يساندها ويسن تشريعات لها ولا يجد الرجل من يطالب بحقوقه وخاصة فى القضايا التى يكون الاثنان طرف فيها،أما الفريق المعارض من السيدات يرى أن الرجل لا يعانى من أى مشاكل أو إضطهاد أو تمييز مثل المرأة حتى يطالب بكيان للدفاع عن حقوقه.

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