مصدر سورى: إنذار خاطئ أدى إلى إطلاق عدد من الصواريخ

صرح مصدر عسكري سوري، اليوم، بأن إنذارا خاطئا باختراق الأجواء، أدى إلى إطلاق صافرات الدفاع الجوى، وعدد من الصواريخ، ولم يكن هناك أى اعتداء خارجي على سوريا. وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.