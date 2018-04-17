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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:32 م

«الدالي»: قضية المياه أمن قومي وعلى الجميع التوعية بأهميتها

اللواء محمد كمال
اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة
مصطفى علم الدين
dostor.org/2132064

ألقى اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، كلمة خلال مشاركته باحتفالية وزارة الموارد المائية والري، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، والتى أقيمت بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، تحت شعار «هنحافظ عليها».

وقال الدالي، إن قضية المياه والحفاظ عليها تعد قضية أمن قومي يجب على الجميع المشاركة والمساهمة فى توعية المواطنين بأهميتها، والحفاظ على قطرة المياه، وترشيد استخدامها، والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

وأشار إلى أن الجيزة اتخذت العديد من الإجراءات لتوعية المواطنين بأهمية المياه، ومواجهة السلوكيات الخاطئة من البعض، مثل رش المياه فى الشارع، وغسيل السيارات، والتى تؤدى إلى إهدار كم كبير من المياه.

وأكد محافظ الجيزة توقيع غرامات على المخالفين، بجانب إقامة ندوات ثقافية لتوعية جميع فئات المجتمع بأهمية المياه، بالتعاون مع الأوقاف والكنيسة وكافة الجهات المعنية.

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