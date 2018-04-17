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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:32 م

ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش فى المطرية

حشيش
حشيش
dostor.org/2132063

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل ضبط بحوزته كيلو «حشيش»، بمنطقة المطرية.

وكانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها أن «سيد. م»، 29 سنة، عاطل، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وبإجراء التحريات تبيَّن صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر أحدها عن ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلوجرام ومبلغ مالي 2950 جنيهًا وسلاح أبيض «كتَر» وهاتف محمول.

وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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