المصريون بالخارج: كلمة «السيسى» بالقمة العربية ورقة عمل متكاملة

تابع المصريون في الخارج القمة العربية التي أقيمت في الظهران بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول الأحد، والتي جاءت والعالم العربي يمر بمرحلة تاريخية؛ حيث العديد من التحديات التي تواجه المنطقة، والعديد من الأزمات تضرب عددًا من الدول الرئيسة في المنطقة، ومن هنا كان الاهتمام الكبير بالقمة التي عقدت صبيحة العدوان الثلاثي، الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا.



وتابع باهتمام رؤساء الجاليات المصرية بالخارج بصفة خاصة فعاليات القمة، وكان لـ«الدستور» تواصل مع نخبة منهم، كان في مقدمتهم الكاتب المصري بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج والذي قال إنه تابع عن كثب فعاليات القمة العربية، وتوقف طويلًا أمام الكلمة الجامعة الشاملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه لم يكتفِ بسماعها بل عاد لقراءتها أكثر من مرة وتوقف عند كل المحاور والأفكار والحلول المتضمنة في هذه الكلمة التي كان عدد كلماتها ١٥٧٠ كلمة، شملت رؤية متكاملة لما تمر بها المنطقة، حيث لم تخل هذه الكلمة - على الرغم من قصرها - من أية مشكلة تمر بالمنطقة العربية، على تعقيد هذه المشكلات وضخامتها، والتي تحتاج - ليس فقط كلمة في القمة - بل أكثر من كتاب.



وأضاف «العبيدي» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم في كلمته الرؤية المصرية واضحة جلية، والتي لم تتخل عن أي ثابت من ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، والتي أكدت أن المواقف المصرية لا تصدر إلا عن دراسة متأنية، وهو ما يجعلها ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل، مثلما يحدث في مواقف غيرها من الدول.



وذكر «العبيدي» أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت رؤى وحلول قابلة للتنفيذ في أعقد القضايا، مثل قضية القدس التي أكد الرئيس أنه لا تفريط فيها، وكذلك رفض العدوان الثلاثي على سوريا وإعلان الرفض التام لتدخلات القوى الإقليمية، مؤكدًا على أنه لا حل للقضية السورية إلا الحل السياسي الذي يجب أن يقوم به أبناء الشعب السوري بعيدًا عن أي قوى خارجية.



ومن ناحيته، قال الكاتب الصحفي أسامة نصحي، رئيس اللجنة الإعلامية لحملة «مواطن» لدعم الرئيس في أوروبا، إن كلمة «السيسي» في القمة العربية التي عقدت، كانت كلمة شاملة واعية لكل القضايا العربية، وشرحت القضايا، ووضعت أطر الحلول التي من شأنها أن تعيد بالأمة العربية إلى رقم هام في معادلة الأحداث الجسام التي تشهدها المنطقة العربية.



وأكد «نصحي» أن الرئيس وضع القادة العرب بوضوح شديد أمام المسئوليات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وتناول القضايا الراهنة قضية استراتيجية عربية متكاملة حال تبناها العالم عربي تحول من حال إلى حال.



ومن جانبه، قال مجدي العشري، الرئيس السابق لرابطة الثقافة العربية بالنمسا، إن الرئيس السيسي توقف عند القضايا الشائكة، موضحًا فيها موقف مصر الثابت، والذي تثبت الأيام يومًا بعد يوم صواب تلك الرؤية، فتناول الرئيس القضية الفلسطينية على محاور ثلاثة: الأول هو التمسك بالثوابت والتي على رأسها أنه لا تفريط في القدس الشرقية عاصمة لها، والثاني تناول فيه الشقاق الفلسطيني الفلسطيني، مؤكدًا أنه لا حل دون مصالحة تنهي هذا الخلاف بين أبناء الشعب الفلسطيني، ملفتًا للجهد المصري في هذا الشأن، والثالث هو دور الأسرة العربية في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.



ومن المملكة العربية السعودية، قال خيري البهلول، رئيس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج في مدينة جدة، إن تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الأكثر إلحاحًا اليوم وهي القضية السورية كان واضحًا وحازما؛ وأن مصر ترفض أى تصعيد عسكري، وأنه لا مجال إلا للحل السياسي، عارضًا ما قامت به كل من مصر والمملكة العربية السعودية في توحيد المعارضة السورية للوصول إلى تفاهمات سياسية لحل الأزمة، رافضًا في الوقت ذاته أي تدخل دولي أو إقليمي، بل الذي يقرر مصير سوريا هم السوريون أنفسهم، مؤكدًا رفض مصر لاستخدام أية أسلحة محرمة على الأراضي السورية، مطالبًا بتحقيق شفاف حول استخدامها، رافضًا كذلك إقامة مناطق نفوذ لدول إقليمية غير عربية في مناطق التوتر العربي، أو فرض جماعة أو حزب أو فئة نفسها بالقوة المسلحة حينما تناول الشأن اليمني.



ومن هولندا، قال الدكتور محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، إن الرئيس عكف على الشأن في ليبيا وتحدث عن الدور المصري ومحاولته لجمع شمل القوات المسلحة هناك وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدًا على ضرورة التصدي للجماعات الإرهابية التي تحاول القضاء على ما تم إنجازه في الدول العربية من منجزات الدولة الحديثة منذ تحريرها، مطالبًا الدول التي هي في الشاطئ الآخر والتي تدعم الإرهابيين بالعودة للصف العربي، مؤكدًا أنه ليس من المقبول أن تتم المقاربات في مناطق التوتر في المنطقة بعيدة عن الدور العربي، وتقوم دول دولية وإقليمية بالتدخل في هذه الحلول بما يخدم مصالحها، ويفرض تمددها وهو ما أكد رفضه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا هذه الدول الإقليمية باحترام عروبة البلدان العربية؛ ملتزمة بحسن الجوار.



