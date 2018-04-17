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اقتصاد
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:29 م

سحر نصر: نجحنا في حل مشاكل رجال الأعمال

سحر نصر
سحر نصر
حسن كامل
dostor.org/2132061

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤتمر "استثمار الشرق الأوسط 2018"، اليوم، بحضور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، وأحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة CFA Society بمصر، وعدد كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأعربت الدكتورة سحر نصر عن سعادتها باستضافة مصر لأول مرة هذا المؤتمر الإقليمي المهم، وأكدت أن تنظيم مصر لهذا الحدث يأتي انعكاسًا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى استمرار الحكومة في عملية الإصلاح للوصول بمصر لمكانتها الطبيعية كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار في العالم.

وقالت إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات المشغلة للعمالة وتتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء، وأهم الأمثلة على ذلك هو الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في تنمية قطاع الطاقة خاصة الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن الحكومة تتولى تسويق فرص الاستثمار بمصر اعتمادا على كون مصر سوق كبيرة بها 100 مليون مستهلك، بالإضافة لكونها مدخلا لقارة أفريقيا، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أنها عند توليها لحقيبة وزارة الاستثمار، كان همها الأكبر حل مشاكل رجال الأعمال مع البيروقراطية وبعض التشريعات والصعوبات الاقتصادية، وبسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي نجحت الدولة في حل من الكثير من هذه المشاكل، بداية من توفير النقد الأجنبي وتسهيل الوصول للتمويل والأراضي وتقديم خدمات استثمارية متكاملة عبر مراكز خدمات المستثمرين.

وأضافت الوزيرة أن الوضع تغير الآن وأصبح عمل الوزارة الرئيسي هو لقاء العديد من المستثمرين الراغبين في استغلال الفرص الاستثمارية بمصر.

ولفتت إلى أن معظم الاستثمارات القادمة إلى مصر تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، ووضعت الحكومة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات من شرق آسيا، خاصة الصين، التي بدأت بالفعل بالاستثمار في محور قناة السويس بشكل واضح، إلى جانب تنمية مصادر الاستثمار الأجنبي التقليدية.

وعن أهم القطاعات القائدة للنمو في مصر، قالت الوزيرة إن مصر تشهد طفرة واضحة في قطاع العقارات، وهو قطاع يدعم ويغذي العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأنشأت الحكومة خلال بضع سنوات العديد من المدن والمناطق الصناعية والاستثمارية، وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات لهذا القطاع الضامن لاستدامة النمو والتنمية، كما أنه يحقق هدف الحكومة بإعادة رسم خريطة التنمية خارج وادي النيل والدلتا.

وأضافت أن مصر لديها مزايا تنافسية في توفر الأراضي المرفقة والعمالة والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية، والآن نجد شركات عالمية توسع أعمالها في مصر، ونجحت الحكومة في توطين صناعات ومنتجات اعتاد المصريون على استيرادها.

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمنشآت الصغيرة ورواد الأعمال، ليس فقط كبار المستثمرين المحليين والأجانب، وسيوفر سجل الضمانات المنقولة وقانون الشركات الجديد واستراتيجية الشموب المالي فرص التمويل ودخول السوق لصغار المستثمرين، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأعلى نموا والأكثر تشغيلا للعمالة.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم وملتزم لأقصى حد بالإصلاح الاقتصادي، ويهتم بالأساس بتحويل خطط الإصلاح لثمار ملموسة للمواطنين، والحكومة مستمرة في برنامج الشمول المالي ليستفيد كل المواطنين من عملية الإصلاح والحفاظ على استدامة النمو.

وكرمت إدارة المؤتمر الدكتورة سحر نصر على جهودها في دعم بيئة الاستثمار.

سحر نصر: نجحنا في حل مشاكل رجال الأعمال
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