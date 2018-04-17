تكريم عميد تربية أسيوط في مؤتمر تعليم الكبار بجامعة عين شمس

قام الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، بتكريم الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية جامعة أسيوط، وذلك بالمؤتمر السنوي لمركز تعليم الكبار في جامعة عين شمس.



ويرجع هذا التكريم للجهود الكبيرة التي قام بها «النجدي» لإنشاء مركز لتعليم الكبار بجامعة أسيوط، الذي يعد الثالث من نوعه على مستوى الجمهورية.



وأكد عميد كلية التربية سعادته بهذا التكريم، الذي جاء تتويجًا لجهود جميع العاملين بالمركز، الذين قاموا ببذل مجهودات كبيرة في سبيل قيام المركز بدوره في نشر العلم وخفض نسبة الأمية بمصر.



يذكر أن مركز تعليم الكبار بجامعة أسيوط تم إنشاؤه عام 2016، وافتتحه الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور عمر محمد حمزة، رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية، والدكتور أحمد حسين عبدالمعطى، مدير المركز.