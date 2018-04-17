القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
فن
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:28 م

جلسات عمل مكثفة لأحمد حلمى لاختيار فريق عمل فيلمه الجديد

أحمد حلمى
أحمد حلمى
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2132058

قرر الفنان أحمد حلمى استبدال المخرج خالد مرعى، بأحمد نادر جلال، لإخراج فيلمه الجديد، الذى يجرى له التحضيرات حاليًا استعدادًا لدخول لوكيشن التصوير عقب إجازة عيد الفطر، ليكون جاهزًا للعرض فى موسم عيد الفطر.

وأكدت مصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن «حلمى» قرر استبعاد خالد مرعى بعد انشغاله بفيلم «نادى الرجال السرى» للفنان كريم عبدالعزيز.

ومن المقرر أن تجمع جلسات عمل بين أحمد حلمى وأحمد نادر جلال خلال الأيام القليلة المقبلة، لاختيار العنصر النسائى المشارك فى بطولة الفيلم، ويرغب «حلمى» فى ترشيح وجه جديد للوقوف أمامه لأول مرة فى بطولة الفيلم.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

رئيس «شل» يكشف خريطة استكشافات الغاز المصرى الجديدة

كاتب أمريكي يكشف تفاصيل الحرب الإسرائيلية الإيرانية في سوريا

الموازنة الجديدة تجدد غضب النواب من أوضاع الهيئات الاقتصادية

حجز طعن١٣٥متهمًا بـ«كتائب حلوان» على إدراجهم بقوائم الإرهاب للحكم

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

وفاة والد شيرين عبدالوهاب

خاص.. مدير مستشفى قنا يرفض تصوير محمد رمضان داخل ثلاجة الموتى

ألبومات الصور

وفد من البنك الدولي يتفقد مشروعات الصرف الصحي بأسيوط

تكريم الفائزين بمبادرة «سيب بصمتك» في الغربية

حملة مكبرة لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة المنزلة

بالصور.. النائب العام السعودي في ضيافة وزير العدل

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

وفاة والد شيرين عبدالوهاب

خاص.. مدير مستشفى قنا يرفض تصوير محمد رمضان داخل ثلاجة الموتى

كشكول

مركز صالح كامل بجامعة الأزهر ينظم ندوة "الأنشطة المالية غير المصرفية"

جامعة قناة السويس تستضيف مسابقة "جسر اللغة الصينية"

بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يلقي محاضرة بكلية القادة والأركان

رئيس الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية: المصروفات الدراسية تصل لـ14 ألف دولار سنويا

هندسة عين شمس تكرم نقيب المهندسين

الأمصار

اليمن: قوات التحالف تشن 8 غارات جوية على مواقع لميلشيات الحوثي

تراجع المؤشر العام لبورصة فلسطين في ختام التعاملات

«الوزراء»: الإمارات أقل دول العالم في حوادث السرقة

الاحتلال يصادر الأعلام الفلسطينية من قرية العيسوية

إغلاق الطريق الرئيسي بمدينة غريان الليبية

ads
منوعات

غدًا.. افتتاح أول دور عرض سينمائى بالسعودية

وكيل الشيطان يشرب دماء ضحاياه.. «الرجل المستذئب» بيتر ستامب

فيديوجراف.. «خناقة مرتضى والوزير.. رد وائل جسار على أحلام» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك