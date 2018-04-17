جلسات عمل مكثفة لأحمد حلمى لاختيار فريق عمل فيلمه الجديد

قرر الفنان أحمد حلمى استبدال المخرج خالد مرعى، بأحمد نادر جلال، لإخراج فيلمه الجديد، الذى يجرى له التحضيرات حاليًا استعدادًا لدخول لوكيشن التصوير عقب إجازة عيد الفطر، ليكون جاهزًا للعرض فى موسم عيد الفطر.



وأكدت مصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن «حلمى» قرر استبعاد خالد مرعى بعد انشغاله بفيلم «نادى الرجال السرى» للفنان كريم عبدالعزيز.



ومن المقرر أن تجمع جلسات عمل بين أحمد حلمى وأحمد نادر جلال خلال الأيام القليلة المقبلة، لاختيار العنصر النسائى المشارك فى بطولة الفيلم، ويرغب «حلمى» فى ترشيح وجه جديد للوقوف أمامه لأول مرة فى بطولة الفيلم.