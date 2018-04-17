القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
سياسي
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:32 ص

«برلماني» يطالب وزير الري بتعديل قرار زراعة الأرز بالإسكندرية

النائب أبو العباس
النائب أبو العباس التركي
كريمة أبو زيد
dostor.org/2131953

طالب النائب أبو العباس التركي، عضو مجلس النواب، وزير الري بتعديل قراره بشأن زراعة الأرز، في محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال رئيس البرلمان.

وقال التركي في بيانه العاجل، إن الوزارة خصصت ٢٠٠٠ فدان فقط لزراعة الأرز بالإسكندرية، وليس من ضمنها أراضى ترعتى التوفيق وخورشيد، مشيرا إلى أن تلك الأراضي ستتعرض لمشكلة حال عدم زراعتها أرز خلال العام المقبل.

وطالب بزيادة المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الأرز بالإسكندرية لتصبح ٢٥٠٠ فدان من بينها أراضى ترعتى التوفيق وخورشيد، أو تخصيص ٥٠٠ فدان من مساحة الـ ٢٠٠٠ فدان الحالية لأراضى ترعتى التوفيق وخورشيد.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 آخرين بقضية «فض اعتصام رابعة»

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

ألبومات الصور

حملة مكبرة لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة المنزلة

بالصور.. النائب العام السعودي في ضيافة وزير العدل

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القيطون (صور)

أعمال فنية مميزة لطلاب مدارس الجيزة بمعرض «السعيدية» (صور)

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

كشكول

وكيل الأزهر يطالب الطلاب الوافدين بنشر صحيح الدين

"التعليم" تحتفل بيوم اليتيم ضمن فاعليات "حملة عطاء"

بدء ندوة "القدس.. تراث لا ينسى" بالتعاون مع الأزهر ودار الكتب

ندوة تعريفية عن البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي بجامعة حلوان

الخميس.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بعيد العلم وتكرم المتميزين

الأمصار

اليابان تعرض على الصين المراحيض الذكية لتعزيز العلاقات الثنائية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية اليوم الثلاثاء

تشريع جديد يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات ضد الإرهاب

مقتل 3 إيرانيين في هجوم على حدود باكستان

«داعش» يذبح طفلا شمالي أفغانستان

ads
منوعات

وكيل الشيطان يشرب دماء ضحاياه.. «الرجل المستذئب» بيتر ستامب

فيديوجراف.. «خناقة مرتضى والوزير.. رد وائل جسار على أحلام» أبرز أخبار اليوم

«ناسا» تطلق مرصدًا لاستكشاف الكواكب الخارجية

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك