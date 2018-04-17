«برلماني» يطالب وزير الري بتعديل قرار زراعة الأرز بالإسكندرية

طالب النائب أبو العباس التركي، عضو مجلس النواب، وزير الري بتعديل قراره بشأن زراعة الأرز، في محافظة الإسكندرية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال رئيس البرلمان.



وقال التركي في بيانه العاجل، إن الوزارة خصصت ٢٠٠٠ فدان فقط لزراعة الأرز بالإسكندرية، وليس من ضمنها أراضى ترعتى التوفيق وخورشيد، مشيرا إلى أن تلك الأراضي ستتعرض لمشكلة حال عدم زراعتها أرز خلال العام المقبل.



وطالب بزيادة المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الأرز بالإسكندرية لتصبح ٢٥٠٠ فدان من بينها أراضى ترعتى التوفيق وخورشيد، أو تخصيص ٥٠٠ فدان من مساحة الـ ٢٠٠٠ فدان الحالية لأراضى ترعتى التوفيق وخورشيد.