مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة إلى القاهرة لضيوفه الأجانب (صور)

نظمت إدارة مهرجان الإسماعيلية أمس رحلة لضيوف مهرجان الإسماعيلية الأجانب إلى معالم القاهرة السياحية بالتعاون مع شركة جولدن للسياحة، وذلك علي هامش الدورة العشرين للمهرجان الذي يقام برئاسة الناقد عصام زكريا.



وتضمنت الرحلة ضيوف المهرجان من جنسيات متعددة من اليونان وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا

وكانت جولة اليوم إلى الاهرامات، ثم زيارة المناطق الآثرية بالحسين وجولة بمول كايرو فيستيفال.



ويقام المهرجان برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل.