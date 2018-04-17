القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
فن
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:31 ص

مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة إلى القاهرة لضيوفه الأجانب (صور)

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية
حسن امين
dostor.org/2131952

نظمت إدارة مهرجان الإسماعيلية أمس رحلة لضيوف مهرجان الإسماعيلية الأجانب إلى معالم القاهرة السياحية بالتعاون مع شركة جولدن للسياحة، وذلك علي هامش الدورة العشرين للمهرجان الذي يقام برئاسة الناقد عصام زكريا.

وتضمنت الرحلة ضيوف المهرجان من جنسيات متعددة من اليونان وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا
وكانت جولة اليوم إلى الاهرامات، ثم زيارة المناطق الآثرية بالحسين وجولة بمول كايرو فيستيفال.

ويقام المهرجان برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل.

مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة إلى القاهرة لضيوفه الأجانب (صور)
مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة إلى القاهرة لضيوفه الأجانب (صور)
مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة إلى القاهرة لضيوفه الأجانب (صور)
مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة إلى القاهرة لضيوفه الأجانب (صور)
مهرجان الإسماعيلية ينظم رحلة إلى القاهرة لضيوفه الأجانب (صور)
اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 آخرين بقضية «فض اعتصام رابعة»

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

ألبومات الصور

حملة مكبرة لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة المنزلة

بالصور.. النائب العام السعودي في ضيافة وزير العدل

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القيطون (صور)

أعمال فنية مميزة لطلاب مدارس الجيزة بمعرض «السعيدية» (صور)

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

كشكول

وكيل الأزهر يطالب الطلاب الوافدين بنشر صحيح الدين

"التعليم" تحتفل بيوم اليتيم ضمن فاعليات "حملة عطاء"

بدء ندوة "القدس.. تراث لا ينسى" بالتعاون مع الأزهر ودار الكتب

ندوة تعريفية عن البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي بجامعة حلوان

الخميس.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بعيد العلم وتكرم المتميزين

الأمصار

اليابان تعرض على الصين المراحيض الذكية لتعزيز العلاقات الثنائية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية اليوم الثلاثاء

تشريع جديد يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات ضد الإرهاب

مقتل 3 إيرانيين في هجوم على حدود باكستان

«داعش» يذبح طفلا شمالي أفغانستان

ads
منوعات

وكيل الشيطان يشرب دماء ضحاياه.. «الرجل المستذئب» بيتر ستامب

فيديوجراف.. «خناقة مرتضى والوزير.. رد وائل جسار على أحلام» أبرز أخبار اليوم

«ناسا» تطلق مرصدًا لاستكشاف الكواكب الخارجية

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك