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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:30 ص

«مميش»: استثمارات صينية جديدة فى قطاع النسيج بمصر

الفريق مهاب مميش،
الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
أش أ
dostor.org/2131949

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن تنظيم المنتدى الصيني الإفريقي هذا العام في مصر، يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين ومدى نجاح التعاون بينهما في مجالات عديدة أهمها المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا أن القيادة السياسية مهتمة بزيادة التعاون مع الصين في إنشاء وإقامة مشروعات صينية مشتركة كبيرة.

وأوضح "مميش - في كلمته أمام المنتدى الصيني الأفريقي بعنوان "المناطق الاقتصادية.. إنجازات وخبرات"، الذي بدأت فعالياته اليوم بالقاهرة - أن المنطقة الاقتصادية تشهد تسجيل نجاحات عظيمة في تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات صينية كبيرة بمنطقة العين السخنة، منوهًا بالخبرات الصينية في تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث ستشهد المنطقة الاقتصادية بالفترة المقبلة استثمارات في قطاع النسيج، وأن هناك تطلع إلى زيادة التعاون بين الصين وإفريقيا من خلال موانىء المنطقة الاقتصادية الستة.

من جانبه، قال السفير الصيني بالقاهرة سونج إي قوه، إن مصر دولة مهمة ومحورية ليس فقط في الشرق الأوسط بل للقارة الإفريقية، ولذلك تم اختيارها هذا العام لإقامة المنتدى، كما تتمتع بموقع جغرافي مميز يمكنها من إقامة نجاحات في المناطق الاقتصادية الجديدة التي تشيدها مصر، خاصة تلك المقامة بمحور قناة السويس، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين راسخة والتعاون بينهما يحقق تقدما ملحوظًا.

يشار إلى أن المنتدى يعد أحد أهم المنتديات العالمية التي تركز على برامج التعاون الجديدة بين الصين وأفريقيا، وتشارك فيه وفود أجنبية من ست دول إفريقية، وترأس الوفد الصيني السفير جي بيدينج نائب وزير الخارجية الصيني السابق.

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