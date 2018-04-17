برلماني يطالب باستخدام المياه الجوفية للزراعة بالإسماعيلية

وجّه أحمد البعلي، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا لرئيس الحكومة، ووزير الري، للسماح لمركزي التل الكبير والقصاصين باستخدام مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية في الزراعة، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر في مياه الري.



وأكد النائب، أثناء عرض بيانه العاجل في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، أن الفلاحين مستعدون لزراعة الأرز في هذين المركزين باستخدام مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية.



وقال النائب: نحن ملتزمون بسياسة الدولة في الحفاظ على المياه، ولا نريد مياهًا من ترعة الإسماعيلية، وسوف نعتمد على مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية.