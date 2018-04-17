الملا: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر، بالإضافة لموقعها الاستراتيجى المتميز، تمتلك المقومات لأن تكون مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز، وذلك بهدف استغلال كل الإمكانات المتاحة فى منطقة شرق المتوسط، واتخذت فعليًا خطوات جريئة من خلال العمل على عدة محاور مختلفة، من أهمها تشكيل لجنة حكومية تضم كافة الجهات المسئولة في الدولة لإعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمى.



جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء على عادل العشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات قطاع البترول، واينوسينزو تيتونى رئيس الدورة المقبلة من المؤتمر «OMC 2019» الذى سيعقد بمدينة رافينا الإيطالية.