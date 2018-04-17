رئيس مركز إطسا يستقبل وفد من أهالى 3 قرى بالفيوم

استقبل اليوم الدكتور بسام عزام، رئيس مركز ومدينة إطسا، وفد من أهالى قرية جردو، التابعة للوحدة المحلية بجردو، لمناقشة المقترحات لمنحة وزارة التنمية المحلية للقرى، الأكثر احتياجًا لأعمال التنمية بالقرية، وناقش الحضور رغبتهم فى أن يكون المبلغ المخصص يكون لدعم ورفع كفاءة مياة الشرب، وكان رئيس المدينة قد التقى فى ذات الوقت ببعض أهالى قرية العتامنة، وأهريت، من توابع الوحدة المحلية بجردو، الذين أبدوا رغبتهم فى أن يتم سد حاجاتهم وحاجة قراهم من أعمدة الإنارة.



واستمع رئيس المركز والمدينة لكل الآراء التى التقى أصحابها، وأيضًا التى وصلته عن طريق البريد، كما اتفق مع الوفد الذى ذهب إلى ديوان عام المحافظة، لعرض رؤيتهم ومطلبهم على الدكتور الوزير جمال سامى، محافظ الفيوم، لتغيير المبلغ على أن يكون لدعم شبكة المياه والانتظار لحين موافقة المحافظ على طلبهم، واقترح بعض الحضور أن يتم تقسيم المبلغ على جميع مناطق وتوابع قرية جردو لسد حاجاتهم، وفى نهاية اللقاء، أكد «عزام» أنه سيتم حمل طلباتهم ومقترحاتهم، وعرضها على محافظ الفيوم لإنهاء المقترح بشان المنحة.