القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
حوادث
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:22 ص

سقوط عاطل بحوزته «حشيش» بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2131934

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان المحلة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشرالتحقيقات.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة من ضبط «هانى. أ. ز» 44 سنة، عاطل وبحوزتهما 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل بحوزته «حشيش» فى الغردقة

ضبط طربة حشيش بحوزة عاطل بزفتى فى الغربية

ضبط عاطل بحوزته 10 قطع حشيش فى الغردقة

القبض على عاطل بحوزته 9 قطع حشيش بالغردقة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ 6 أيام

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ أقل من شهر

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ أقل من شهر

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

الآن

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 آخرين بقضية «فض اعتصام رابعة»

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

ألبومات الصور

حملة مكبرة لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة المنزلة

بالصور.. النائب العام السعودي في ضيافة وزير العدل

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القيطون (صور)

أعمال فنية مميزة لطلاب مدارس الجيزة بمعرض «السعيدية» (صور)

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

كشكول

وكيل الأزهر يطالب الطلاب الوافدين بنشر صحيح الدين

"التعليم" تحتفل بيوم اليتيم ضمن فاعليات "حملة عطاء"

بدء ندوة "القدس.. تراث لا ينسى" بالتعاون مع الأزهر ودار الكتب

ندوة تعريفية عن البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي بجامعة حلوان

الخميس.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بعيد العلم وتكرم المتميزين

الأمصار

اليابان تعرض على الصين المراحيض الذكية لتعزيز العلاقات الثنائية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية اليوم الثلاثاء

تشريع جديد يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات ضد الإرهاب

مقتل 3 إيرانيين في هجوم على حدود باكستان

«داعش» يذبح طفلا شمالي أفغانستان

ads
منوعات

وكيل الشيطان يشرب دماء ضحاياه.. «الرجل المستذئب» بيتر ستامب

فيديوجراف.. «خناقة مرتضى والوزير.. رد وائل جسار على أحلام» أبرز أخبار اليوم

«ناسا» تطلق مرصدًا لاستكشاف الكواكب الخارجية

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك