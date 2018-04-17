سقوط عاطل بحوزته «حشيش» بالمحلة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان المحلة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشرالتحقيقات.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة من ضبط «هانى. أ. ز» 44 سنة، عاطل وبحوزتهما 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.