رئيس مركز إطسا يلتقى رؤساء الوحدات المحلية بالفيوم

عقد الدكتور بسام أحمد عزام، رئيس مركز ومدينة إطسا، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية، لمناقشة كل ما يهم ويتعلق بمشكلات الوحدات القروية والمقترحات لحل هذه المشكلات.



بدأ الاجتماع بالافتتاح، وتم خلال الاجتماع استعراض الكتاب الدورى الوارد من مكتب الدكتور المحافظ والخاص بحصر جميع الأكشاك الخاصة بالمواطنين بالمدن والقرى، كما تم عرض مذكرة اللجنة الفنية لأعمال التقنين التى عرضت على المحافظ، الخاصة بإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وعرض خطاب الإدارة التعليمية الخاص بالامتحانات.



وتطرق الاجتماع إلى الاستعداد والتجهيز لموسم حصاد القمح، كما تم عرض ومناقشة الطلب المقدم من أهالى وشباب إطسا بخصوص لجنة المسائلة المجتمعية «تكافل وكرامة» وخطاب الوحدة المحلية بأبوجندير بخصوص عمل محضر انضمامى مع مرفق مياه الشرب وهندسة التليفونات بخصوص كبل كهرباء جهد متوسط بطبان الطريق من أبوجندير إلى محطة محولات أبوجندير.



وأشار إلى أن هذا اللقاء دورى ومستمر أسبوعيًا والمحدد له الإثنين من كل أسبوع، مشددًا على الجميع بضرورة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، وبحث المشاكل التي تواجههم.