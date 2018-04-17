فرنسا تهدد بتوجيه ضربة جديدة لسوريا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن باريس وحلفاءها لن يترددوا في شن ضربة جديدة على سوريا، حال تجاوز نظام بشار الأسد، الخط الأحمر مجددًا.



وقال "لودريان" - في مقابلة اليوم مع إذاعة "فرانس إنفو"-: إنه "إذا حدث وتجاوز بشار الأسد هذا الخط الأحمر فالرد سيكون مماثلا"، في إشارة إلى الضربة العسكرية التي شنتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا على سوريا فجر السبت الماضي، مشيرًا إلى أن بلاده لم تعلن الحرب ضد الأسد أو على حلفائه، بل عملت على ألا يتم استخدام الأسلحة الكيميائية مجددًا.

