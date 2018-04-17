بالصور.. 3 حفلات لـ«التراث للموسيقى العربية» على مسارح الأوبرا

حالة من الانتعاشة الفنية تعيشها فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجى، خاصة أنهم يستعدون لإحياء 3 حفلات غنائية على مسارح الأوبرا المختلفة، تبدأها، مساء الخميس المقبل الموافق 19 أبريل على مسرح أوبرا دمنهور.



ومن دمنهور تطير الفرقة إلى الإسكندرية، لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم التالى الجمعة الموافق 20 أبريل، ومنها تعود الفرقة إلى القاهرة، لإحياء الحفل الثالث، مساء الأحد الموافق 22 أبريل.



يتضمن برنامج الحفلات باقة متنوعة من أروع أغنيات زمن الفن الجميل منها: «عن العشاق سألونى، حانت الأقدار، بايعني ولا شارينى، سماح، دور عشقت روحك، بقى عايز تنسانى، سلم على، بياع الهوى، خايف أقول اللى فى قلبى، وشوفت حبيبى»، أداء محمد شوقى، حنان عصام، حنان الخولى، نهى حافظ، ياسر سليمان، محيي صلاح، أحمد الوزيري، وأحمد محسن.



الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل «الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج، والألحان المسرحية» من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي.



قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفنى المتمثل فى برنامج دورى للحفلات والمشاركة فى الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى مشاركتها فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة.