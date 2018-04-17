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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:17 ص

الخميس.. «SQS» تحتفل بمرور 10 سنوات على تواجدها في مصر

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
طارق عتمان
dostor.org/2131929

كشف الدكتور عبد الحميد عابد، عضو مجلس إدارة شركة "SQS Egypt" المتخصصة في اختبار وتأكيد جودة البرمجيات، أن الشركة تسعى إلى زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن رسمال الشركة المدفوعة يصل لـ20 مليون جنيه.

وأكد "عابد" في تصريحات خاصة للدستور، أن الشركة تخطط لدخول مصر في مصاف الدول التي تعتمد تقيم البرمجيات، موضحًا أن الشركة تقدم خدماتها للسوق المصري والمنطقة العربية وأوروبا وأمريكا.

وأشار إلى أن الشركة ستحتفل بمرور 10 سنوات على إنشائها في مصر، وسيتم تنظيم احتفالية كبيرة تحت رعاية وبحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الشركة، وذلك الخميس المقبل.

وقال عابد إن خطة وزارة الاتصالات تدعم إنشاء مراكز متخصصة لاعتماد وتقيم جودة البرمجيات، مشيرا إلى أن ذلك مخطط لخلق كيانات كبيرة بهذا المجال داخل المناطق التكنولوجية ببني سويف والسادات.

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