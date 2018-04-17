وكيل «طب بنها» السابق يطالب بإنشاء كلية لذوى الإعاقة فى الجامعة

طالب الدكتور إبراهيم راجح، مستشار وزير التعليم العالي ووكيل طب بنها السابق، بإنشاء كلية لذوي الإعاقة بجامعة بنها أسوة بجامعتي بني سويف والزقازيق، وإنشاء مجلس استشاري في مجال ذوي الإعاقة، بجانب وضع آلية لتسجيل المواليد المعاقين منذ اكتشاف الإعاقة وعمل سجل طبي لكل أسرة وتفعيل مركز الاحتياجات الخاصة بجامعة بنها.



كما طالب «راجح» بإنشاء وحدة للكشف المبكر للإعاقة والتعامل مع تلك الفئات والتنسيق مع كل الجهات المعنية، لتشديد الرقابة على المراكز غير المرخصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل القانون فيما يختص بتوفير فرص عمل لنسبة الـ5% والإعداد لملتقى علمي يتناول الإعاقات في المجتمع المصري.



وأكد ضرورة إنشاء مدينة كاملة للمعاقين على أرض مدينة العبور أو أي مدينة أخرى بالقاهرة الكبرى وأطالب كافة الأجهزة المعنية بالتحرك نحو هذا الصدد وأن تكون ذات ظهير صحراوي، وأن تكون نواة لمجتمع تعليمي وجامعي ورياضي خاص بتلك الفئة المجتمعية ومساعدة منكوبي الحروب والأزمات من الدول المجاورة وعلاج ذوي الإعاقة منهم وتأهيلهم للتعامل مع المستقبل.