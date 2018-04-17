انفجار قنبلة بدائية خارج وكالة إغاثة هندية فى نيبال

أعلن مسئولون في نيبال، اليوم الثلاثاء، انفجار قنبلة بدائية خارج وكالة إغاثة تابعة للحكومة الهندية في البلاد، ما تسبب في إحداث خسائر مادية بسيطة دون وقوع إصابات.



ونقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية، عن مسئول بالشرطة، تيلاك شريسثا قوله: «إن الانفجار وقع في بلدة «بيراتناجار» بالقرب من الحدود الهندية، وتبعد نحو 200 كيلومتر (125 ميلا) جنوب شرق العاصمة كاتمندو».



من جانبه، قال مسئول محلي، سيشنارايان باوديل: «إن الانفجار تسبب في تدمير حائط المبنى، الذي لم يكن بداخله أي شخص وقت وقوع الانفجار»، مشيرا إلى أنه لم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الانفجار، كما لم تتضح بعد دوافعه.