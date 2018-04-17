القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
محافظات
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:14 ص

الأقصر تعلن إقامة 1577 مشروع بقيمة 82 مليون جنيه

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر
الأقصر - هدي الأمير
dostor.org/2131924

أعلنت ميرفت سيد، مدير المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية لدعم المشروعات الصغيرة «مشروعك»، بمحافظة الأقصر، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ مارس 2015 وحتى تاريخه، وصلت إلى 1577 مشروع متنوع ما بين الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.

وأضافت «سيد» أن قيمة تمويلات تلك المشروعات وصلت إلى 82 مليون جنية، ووفرت ما يزيد عن 5500 فرصة عمل في الفئة العمرية من 20 وحتى 40 عام، بنسبة 67% ذكور و33% إناث.

وأكدت أن التقدم للاستفادة من «مشروعك» يشهد إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين، خاصة الشباب وذلك نظرًا لتوافر 7 مقرات في كل مجالس المدن التابعة للمحافظة، وأن «مشروعك» توفر استخراج رخص مؤقتة مجانية وصلت إلى 800 رخصة، مدتها 5 سنوات لتلك المشروعات بحسب مدة القرض وتستخرج الرخصة خلال فترة وجيزة من وقت التقدم بالطلب تسهيلًا للعملاء لتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج، علمًا بأن الفائدة 5% متناقصة.

يأتي ذلك في إطار الدعم الكامل من محمد بدر، محافظ الأقصر لـ«مشروعك »، والذي أوضح أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في القرى والمدن وتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.




الآن

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 آخرين بقضية «فض اعتصام رابعة»

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

ألبومات الصور

تكريم الفائزين بمبادرة «سيب بصمتك» في الغربية

حملة مكبرة لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة المنزلة

بالصور.. النائب العام السعودي في ضيافة وزير العدل

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد القيطون (صور)

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم

والد محمد صلاح يروى لـ«الدستور» تفاصيل طرد قناة الجزيرة (تسجيل صوتى)

كشكول

وكيل الأزهر يطالب الطلاب الوافدين بنشر صحيح الدين

"التعليم" تحتفل بيوم اليتيم ضمن فاعليات "حملة عطاء"

بدء ندوة "القدس.. تراث لا ينسى" بالتعاون مع الأزهر ودار الكتب

ندوة تعريفية عن البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي بجامعة حلوان

الخميس.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بعيد العلم وتكرم المتميزين

الأمصار

تونس.. تسرب غاز سام من المجمع الكيميائي

اليابان تعرض على الصين المراحيض الذكية لتعزيز العلاقات الثنائية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية اليوم الثلاثاء

تشريع جديد يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات ضد الإرهاب

مقتل 3 إيرانيين في هجوم على حدود باكستان

ads
منوعات

وكيل الشيطان يشرب دماء ضحاياه.. «الرجل المستذئب» بيتر ستامب

فيديوجراف.. «خناقة مرتضى والوزير.. رد وائل جسار على أحلام» أبرز أخبار اليوم

«ناسا» تطلق مرصدًا لاستكشاف الكواكب الخارجية

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك