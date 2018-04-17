الأقصر تعلن إقامة 1577 مشروع بقيمة 82 مليون جنيه

أعلنت ميرفت سيد، مدير المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية لدعم المشروعات الصغيرة «مشروعك»، بمحافظة الأقصر، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ مارس 2015 وحتى تاريخه، وصلت إلى 1577 مشروع متنوع ما بين الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.



وأضافت «سيد» أن قيمة تمويلات تلك المشروعات وصلت إلى 82 مليون جنية، ووفرت ما يزيد عن 5500 فرصة عمل في الفئة العمرية من 20 وحتى 40 عام، بنسبة 67% ذكور و33% إناث.



وأكدت أن التقدم للاستفادة من «مشروعك» يشهد إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين، خاصة الشباب وذلك نظرًا لتوافر 7 مقرات في كل مجالس المدن التابعة للمحافظة، وأن «مشروعك» توفر استخراج رخص مؤقتة مجانية وصلت إلى 800 رخصة، مدتها 5 سنوات لتلك المشروعات بحسب مدة القرض وتستخرج الرخصة خلال فترة وجيزة من وقت التقدم بالطلب تسهيلًا للعملاء لتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج، علمًا بأن الفائدة 5% متناقصة.



يأتي ذلك في إطار الدعم الكامل من محمد بدر، محافظ الأقصر لـ«مشروعك »، والذي أوضح أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في القرى والمدن وتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.









