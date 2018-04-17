«اكسفورد بيزنس»: مصر تنمو اقتصاديًا رغم التحديات

قال أوليفر كورنوك، مدير تحرير الشرق الأوسط لدى مجموعة "اكسفورد بيزنس جروب"، إن الأسس القوية لمصر إلى جانب عمليات الإصلاح الطموحة ساعدتها فى النهوض بعد سنوات صعبة.



وأضاف أوليفر، خلال مؤتمر مجموعة اكسفورد للأعمال، أن هذه الأيام كانت وقتًا عصيبًا على مصر، وبالرغم من ذلك فقد أوضحت معلوماتنا أن الانتعاش الأقتصادي يحرز تقدما، وذلك لاهتمام المستثمرين بالنهوض والتضخم وعجز الموازنة فى فترة التدهور.



وأشار إلى أن مصر لديها القدرة على النهوض، ورغم التحديات فإن النمو متواصل فى كافة القطاعات الرئيسية.