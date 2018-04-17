6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

يوافق يوم 17 أبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، والذي ينظم فيه الفلسطينيون مسيرات ومهرجانات تضامنية مع أسراهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفاء وعرفانا بتضحياتهم في سبيل قضيتهم، ولمساندتهم ودعم حقهم في الحرية، ووقوفًا بجانب ذويهم، واعتباره يوما للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة، منذ أن أقره المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، في عام 1974.



و حسب ما ذكرته هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، قد يصل عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 6500 أسير، بينهم 350 طفلًا، 62 أسيرة منهن 21 أمًا، و8 قاصرات، و6 نواب، و500 معتقل إداري.



وقالت الهيئة، إن من بين الأسرى هناك 1800 مريض بينهم 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، بالإضافة إلى 48 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عامًا بشكل متواصل، و25 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، و12 أسيرًا أمضوا داخل معتقلات الاحتلال أكثر من 30 عامًا.



و من جانبه أوضح نادي الأسير - في تقرير له اليوم الثلاثاء - أن نحو مليون حالة اعتقال وثقت منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وسجل 1928 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر مارس، من بينهم 369 طفلا، و36 امرأة.



وجاء في التقرير - الصادر بمناسبة يوم الأسير- أن محمود بكر حجازي الذي اعتقل عام 1965 كان أول أسير فلسطيني في تاريخ الثورة، فيما تعتبر فاطمة برناوي التي اعتقلت عام 1967 أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية.



وأضاف التقرير، أن أقدم الأسرى هما: كريم يونس وماهر يونس المعتقلين منذ (35) عاما، إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي الذي اعتقل بشكل متواصل لمدة (34) عاما وأفرج عنه خلال صفقة "وفاء الأحرار" ثم أعيد اعتقاله مجددا عام 2014 وأعادت سلطات الاحتلال حكمه السابق وهو المؤبد و(18) عاما، لتصبح مجموع سنوات اعتقاله (37) عاما ونصف العام.



وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين ففي معتقلاتها قرابة (500) معتقل إداري، من بينهم ثلاث أسيرات، واثنان من القاصرين، إضافة إلى أربعة نواب في المجلس التشريعي ما يزالون قيد الاعتقال الإداري.



وخلال عام (2018) ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (215) شهيدا، منهم (75) أسيرا استشهدوا بعد قرار بتصفيتهم وإعدامهم بعد الاعتقال، و(72) استشهدوا نتيجة للتعذيب، و(61) استشهدوا نتيجة للإهمال الطبي، و(7) أسرى استشهدوا نتيجة لإطلاق النار المباشر عليهم من قبل جنود وحراس داخل المعتقلات.

