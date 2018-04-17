الملا: نعمل على مواصلة برنامج إصلاح دعم الطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن عام 2017 شهد إطلاق مشروعين رئيسيين للمسح السيزمى، بالتعاون مع شركتين عالميتين في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر، لأول مرة، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار، من قبل شركات دولية متخصصة، كما بدأت الاستعدادات لإطلاق الطرح العام لأسهم 11 شركة بترول وغاز كجزء من برنامج لتحسين إدارة القطاع، هذا بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، وتشكيل جهاز مستقل لتنظيم شئون الغاز تم بالفعل عقد أول اجتماعاته فى فبراير الماضى.



وأشار الملا، خلال كلمته بمؤتمر "موك 2018" بالإسكندرية، إلى أنه يتم أيضًا مواصلة برنامج إصلاح دعم الطاقة المعلن من الحكومة، فضلًا عن حل العديد من قضايا التحكيم الدولى ضد قطاع البترول بشكل ودى، كما نجحت مصر في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب مع انتظامها الكامل فى سداد المستحقات الدورية.