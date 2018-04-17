مصادر: لم يتم أى هجوم على سوريا اليوم

أكدت مصادر عسكرية تابعة للرئيس السوري بشار الأسد، أن إنذارا خاطئا أدى لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي، حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل.



وأضافت المصادر العسكرية أنه لم يتم أي هجوم على سوريا، اليوم.

