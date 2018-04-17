القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:10 ص

مصادر: لم يتم أى هجوم على سوريا اليوم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
نغم رأفت البيجرمى
dostor.org/2131919

أكدت مصادر عسكرية تابعة للرئيس السوري بشار الأسد، أن إنذارا خاطئا أدى لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي، حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل.

وأضافت المصادر العسكرية أنه لم يتم أي هجوم على سوريا، اليوم.

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