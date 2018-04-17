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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:09 ص

«العربي» يبحث الترتيبات النهائية لمعرض «رمضان كريم»

المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام
دعاء أبو العزم
dostor.org/2131918

عقد المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، اجتماعًا طارئًا مع أعضاء شعبة المواد الغذائية، لمناقشة الترتيبات النهائية لمعرض (رمضان كريم) الذي ستنظمه الغرفة خلال أيام، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، ويشمل كافة السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين الرمضانية.

وكلف العربي الشعبة بترشيح عدد من المنافذ التي يمكن إقامة معارض (رمضان كريم) بها في مناطق مختلفة من محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مع مسئولي المحافظة حاليًا لتحديد عدد من هذه المنافذ، على أن تكون في الأماكن الأكثر احتياجًا وتستحق المساندة.

ونوه العربي إلى أن الغرفة تسعى إلى دعم هذه المعارض، بما يحقق في النهاية استفادة المواطن، خاصة البسيط؛ لأن السلع سيتم عرضها بأسعار تقارب أسعار التكلفة، كما أنه في مثل هذه الأيام يزداد دور التجار الاجتماعي تجاه مواطنيهم، وهو ما يعني أن الأمور ستكون أكثر استقرارًا فيما يتعلق بالسوق، خاصة في ظل وجود آليات حكومية تؤدي إلى ضبط الأسعار من خلال زيادة المعروض من السلع المختلفة.

وقال عمرو حامد، رئيس الشعبة: إنه في غضون أيام قليلة سترفع الشعبة مذكرة وافية تتضمن بعض المناطق التي يمكن إقامة معارض للسلع بها، وسيتم مراعاة توزيعها الجغرافي والمناطق الأكثر احتياجًا والشعبية الأولى بالمساندة.

وقال أحمد فوزي، نائب رئيس الشعبة: إننا نسعى إلى أن يحقق المواطن أكبر استفادة من هذه المعارض بتقديم أسعار خاصة له، متوقعًا أن تتراوح التخفيضات على أسعار السلع في معارض (رمضان كريم) ما بين 15 إلى 30%، لافتًا إلى أن الشعبة تسعي لحصول المواطن على أكبر نسبة من الخصومات على أسعار السلع استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.

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