بالصور.. قوافل الإصحاح البيئى تواصل عملها برأس سدر

تواصل قوافل الإصحاح البيئى لجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب، وإشراف الدكتور عاطف محمد أبو النور، نائب رئيس الجامعة، أعمالها لليوم الثانى، بالتعاون مع إدارة رأس سدر الصحية، للكشف على المواطنين، وتقديم النصائح الإرشادية فى الزراعة والطب البيطرى لأهالى المدينة.



تضم القافلة العديد من التخصصات «طب بيطرى - إرشاد زراعى - صيدلة - تمريض - تثقيف صحى - أسنان - باطنة - عظام - جلدية - مسالك - طب أسرة - جراحة - نساء - أنف وأذن - رمد»، مع صرف العلاج بالمجان لأهالي المدينة.