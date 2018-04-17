القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

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07:53 ص

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07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:08 ص

بالصور.. قوافل الإصحاح البيئى تواصل عملها برأس سدر

بالصور.. قوافل الإصحاح
جنوب سيناء - زياد القلشى :
dostor.org/2131915

تواصل قوافل الإصحاح البيئى لجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب، وإشراف الدكتور عاطف محمد أبو النور، نائب رئيس الجامعة، أعمالها لليوم الثانى، بالتعاون مع إدارة رأس سدر الصحية، للكشف على المواطنين، وتقديم النصائح الإرشادية فى الزراعة والطب البيطرى لأهالى المدينة.

تضم القافلة العديد من التخصصات «طب بيطرى - إرشاد زراعى - صيدلة - تمريض - تثقيف صحى - أسنان - باطنة - عظام - جلدية - مسالك - طب أسرة - جراحة - نساء - أنف وأذن - رمد»، مع صرف العلاج بالمجان لأهالي المدينة.

بالصور.. قوافل الإصحاح البيئى تواصل عملها برأس سدر
بالصور.. قوافل الإصحاح البيئى تواصل عملها برأس سدر
بالصور.. قوافل الإصحاح البيئى تواصل عملها برأس سدر
بالصور.. قوافل الإصحاح البيئى تواصل عملها برأس سدر
بالصور.. قوافل الإصحاح البيئى تواصل عملها برأس سدر
بالصور.. قوافل الإصحاح البيئى تواصل عملها برأس سدر
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