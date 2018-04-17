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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:08 ص

شراكة مصرية صينية فى مجال البناء والتشييد

المهندس حسن عبد
المهندس حسن عبد العزيز
علا العلاف
dostor.org/2131914

استقبل المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وفدًا صينيًا برئاسة الوزير المفوض التجارى للسفارة الصينية، وذلك لبحث مشاركة الشركات الصينية فى مجال التشييد والبناء فى مصر.

وأكد رئيس الاتحاد أن الصين شريك مهم، لذا نتطلع دوما لزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، مبديًا إعجابه بالشركات الصينية التى تقوم بنشاط متنوع فى مجال المقاولات فى إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية والصناعية.

من جهته، أبدى الوفد الدبلوماسى الصينى استعداد شركات المقاولات الصينية فى زيادة المساهمة فى الخطة التنموية التى تقوم بها مصر، كما استفسر عن أنواع الشراكات المتاحة وفق القانون المصرى وقانون الاتحاد، واشتراطات قيد الشركات الأجنبية لعضوية الاتحاد.

وفى نهاية الاجتماع، رد المهندس حسن عبدالعزيز على جميع استفسارات الوفد الصينى بخصوص الشراكة فى مجال المقاولات، وفق القواعد والقوانين المنظمة للاتحاد وقانون الاستثمار المصرى.

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