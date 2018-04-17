ضبط 687 مخالفة مرورية بأسوان

شنت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن أسوان، تحت أشراف مدير الأمن اللواء فتح الله حسنى، حملة أمنية مكبرة، لضبط المخالفات المرورية فى شوارع المحافظة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 687 مخالفات مرورية متنوعة، عبارة عن تحرير 144مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 122 مخالفة، وتحرير 125 مخالفة غرامات ونش، فضلًا عن سحب تراخيص 105حالات عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفات متنوعة، بالإضافة إلى ضبط دراجة نارية،5 توك توك،3 سيارات بدون ترخيص.



كما تم فحص 25 قائد سيارة بالارتكاز الأمني بمنطقة بلانة مركز شرطة دراو، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي "مخدر الحشيش والبانجو".