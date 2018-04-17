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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 11:07 ص

الملا: مصر شهدت نموًا كبيرًا في صناعة البترول والغاز الطبيعي

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الإسكندرية - سهى عبد الحميد
dostor.org/2131912

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدولة شهدت نموا كبيرا في صناعة البترول والغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مؤتمر "موك" في دورته الحالية له أهمية كبرى، حيث يتواكب مع جني ثمار الإصلاحات الشاملة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر والمعرض الدولى التاسع لدول حوض البحر المتوسط "موك 2018"، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "اكتشاف إمكانيات البحر المتوسط.. الانطلاقة الثانية"، وذلك على مدى 3 أيام، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وأشار الملا إلى أن النمو الذي شهده قطاع البترول له آثاره الإيجابية المباشرة فى نتائج أعمال قطاع البترول، والتوسع في الاستثمارات للشركات العالمية الكبرى، مضيفا أن ذلك النمو تسبب في ضخ استثمارات جديدة، خاصة بعد الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

يذكر أن مؤتمر البحر المتوسط تبلغ نسبة الحضور به حوالي 7000 إلي 8000 زائر، وهو يعد الموسم السياحي الأكثر رواجًا للمحافظة، حيث أن نسبة الإشغالات خلاله تبلغ 100%.

وتتميز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور 2000 مشارك من ضمن وفود المؤتمر، تحت رعاية كل من وزير البترول ومحافظ الإسكندرية ورئيس المؤتمر المصري ورئيس المؤتمر الذي يعقد في إيطاليا، وكذلك عمدة مدينة راڤينا الإيطالية التي تستضيف النسخة التوأم للمؤتمر.

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