«المركزي» يربط ودائع بقيمة 35 مليار جنيه
ربط البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع بمعدل ثابت لأجل 7 أيام، بقيمة إجمالية 35 مليار جنيه بعائد 18.25%.
يأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي لسحب السيولة من السوق، لتقليل معدلات التضخم.
ربط البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع بمعدل ثابت لأجل 7 أيام، بقيمة إجمالية 35 مليار جنيه بعائد 18.25%.
يأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي لسحب السيولة من السوق، لتقليل معدلات التضخم.
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