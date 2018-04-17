«المركزي» يربط ودائع بقيمة 35 مليار جنيه

ربط البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع بمعدل ثابت لأجل 7 أيام، بقيمة إجمالية 35 مليار جنيه بعائد 18.25%.



يأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي لسحب السيولة من السوق، لتقليل معدلات التضخم.