وزيرة الاستثمار تصل مقر مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط

وصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إلي مقر فعاليات مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط "Middle East Investment Conference - MEIC".



يقام الموتمر بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute، ويعقد في القاهرة لأول مرة.



ويعد مؤتمر MEIC أحد أهم المؤتمرات الاستثمارية في الشرق الأوسط التي تضم كبار المتحدثين الدوليين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وكذلك تطورات الأوضاع الجيوسياسية والديموغرافية.



يشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على صناعة الاستثمار المصرية والفرص المحتملة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، وكذلك لمناقشة تطوير الأسواق المالية الإقليمية والاتجاهات المالية العالمية.



ينعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبورصة المصرية، وبمشاركة وزارة التخطيط، ووزارة قطاع الأعمال العام.



يشارك بالمؤتمر 25 متحدثًا لتغطية الموضوعات المطروحة للنقاش، بحضور أكثر من 300 شخصية من خبراء الاستثمار وصناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركة عدد من خبراء الاستثمار من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.



وسيُعقد خلال المؤتمر أربع جلسات نقاش مع المتحدثين المتخصصين لطرح الموضوعات الأكثر أهمية والمحاور الرئيسية التي تثير اهتمام المستثمرين وصناع القرار بالمنطقة وهي كالتالي:

1. أسواق المال

2. القطاع العقاري

3. نظام الخدمات المالية غير المصرفية.



كما سيناقش المؤتمر موضوعات الاقتصاد الكلي، ويوفر المؤتمر محفلًا مناسبًا ليس فقط لمناقشة الأولويات الرئيسية للأسواق المالية الإقليمية، ولكن أيضا للقاء كبار صناع القرار الاستثماري العربي والدولي، والذين يمثلون جمهورا منتظما لمثل هذا المحفل المرموق. وكما هو الحال في الدورات السابقة للمؤتمر، سيتم تنظيم المؤتمر وفقًا لأعلى المعايير الدولية، والتي من شأنها أن تعطي صورة إيجابية عن مصر.