«البنا» و«الصوالحي» يبحثان الاستفادة من بحوث الثروة السمكية

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور احمد الصوالحي مدير المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية، والوفد المرافق له سبل التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الثروة السمكية في مصر.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة لبعثة المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية برئاسة الصوالحي، بديوان وزارة الزراعة، لبحث سبل التعاون بين المكتب والوزارة بما يحقق مصالح شعوب القارة السمراء، حيث ضمت البعثة أيضا المدير السابق للمكتب الإفريقي، واثنين من الخبراء الأفارقة بالاتحاد في مجال الثروة السمكية.



وبحث الجانبان، سبل تعظيم الاستفادة من المعمل المركزي للثروة السمكية بالعباسة، والتابع لمركز البحوث الزراعية، باعتباره من أهم المراكز في هذا المجال في قارة أفريقيا، حيث العديد من الخبراء والباحثين من التخصصات المختلفة في مجال تربية الأسماك والاستزراع السمكي، بما يساهم في تطوير البحوث في أفريقيا وبلدان المنطقة.



واتفق الجانبان على أن يشمل التعاون بين وزارة الزراعة والمكتب الأفريقي مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال بحوث الثروة السمكية، وبرامج التغذية وأعلاف الأسماك، وتصنيع منتجاتها.



وأكد وزير الزراعة ضرورة التعاون في تطوير الطرق المختلفة لتربية وإنتاج الزريعة والأسماك، كذلك التوسع في دراسات إمكانية استخدام المزارع السمكية في التكامل مع الإنتاج النباتي، وفي ذات الوقت الخروج بمنتج ذو جودة عالية ومواصفات تغذوية عالية كذلك مقاومة للأمراض، لافتًا إلى أهمية أن يشمل التعاون أيضًا وضع خرائط للملوثات والأمراض للأسماك المنتجة في المناطق المختلفة، وارتباط ذلك بالتغيرات والظروف المناخية.