تداول 520 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال مارس

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر مارس الماضي تداول 520 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد 271 ألف طن، وصادر 249 ألف طن بضائع.



وشهد ميناء السويس تداول 13 ألف طن بضائع، من خلال استقبال 9 آلاف طن بضائع وتصدير 4 آلاف طن بضائع، بينما شهد ميناء سفاجا تداول 326 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، من خلال استقبال 173 ألف طن وتصدير 153 ألف طن بضائع.



وفى نفس السياق، شهد ميناء نويبع تداول 61 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 28 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، من خلال استقبال 12 ألف طن بضائع وتصدير 49 ألف طن بضائع.



وشهد ميناء الزيتيات وصول 77 ألف طن بوتاجاز وغادر ميناء القصير 43 ألف طن فوسفات.