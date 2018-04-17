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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 09:26 ص

«عرفات» يناقش تطوير البنية المعلوماتية لخدمة تخطيط النقل

الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
علا غزال
dostor.org/2131762

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا بخصوص مشروع تطوير البنية المعلوماتية وبناء نظام معلومات جغرافي لخدمة أغراض تخطيط النقل على المستوى القومي.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل والدكتورة مها نصار مستشار وزارة النقل لتكنولوجيا المعلومات.

وصرح عرفات بأن هذا المشروع تعتمد فكرته الأساسية على تجميع أصول وبيانات منظومة النقل بحيث تكون قالب قاعدة بيانات جغرافية متكاملة تستطيع القيادة الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات الإستراتيجية فى مجال النقل والاستثمار فى مشروعات النقل المختلفة.

وأكد أهمية تنمية البنية المعلوماتية لوزارة النقل من خلال هذا المشروع الذي يشمل كل منظومة النقل من مشروعات صيانة الطرق وإدارة السلامة ومخاطر الطرق ومؤشرات الموانئ وحركة السكة الحديد بمصر، مشيرا إلى إن هذه المنظومة ستساعد فى تحليل ربحية كل كيان مثل قطارات السكة الحديد وأرصفة الموانئ مما يساعد فى اتخاذ قرارات الاستثمار والتوسع فى كل كيان.

وأكد خلال الاجتماع أهمية تطوير الكوادر التى تعمل فى الهيئات التابعة للوزارة، من خلال التدريب المستمر على احدث الطرق للنهوض بها وإكسابها مهارات تتواءم مع هذه المنظومة الذكية، مشيرا إلى ضرورة حوكمة الهيئات من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة بصفة مستمرة.

وأشار إلى ضرورة تطوير أنظمة تشغيل نمطية Standard operating procedure وكيانات تشغيل لدى الهيئات لتحقيق الاستدامة فى مثل هذه المشروعات.

الجدير بالذكر ان هذا المشروع تم تطويره فى إطار بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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