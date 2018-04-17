إسرائيل تخشي الهجوم الإيرانى وتنتشر بالجولان

تنتشر قوات ​جيش الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في ​هضبة الجولان​ السوري المحتل، تخوفا من أى هجوم إيرانى على إسرائيل، وذلك وفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية.



ووفقا لصحيفة "​يديعوت أحرونوت"​، فإن انتشار ​الجيش​ جاء تحسبا لأي رد إيراني على قصف مطار التيفور العسكري السوري في حمص قبل أسبوع، وأدى إلى مقتل سبعة عسكريين إيرانيين.



يذكر أن وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن سلاح الجو الإسرائيلي هو الذي نفذ الغارة على التيفور، في حين نفى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان معرفته الجهة التي قصفت القاعدة السورية.