والد شهيد الصاعقة في الإسماعيلية: «عاش رجلًا ومات بطلًا»

"عاش رجلا ومات بطلا"، هكذا وصف محمد الخياط الموظف بمعاش هيئة قناة السويس نجله الشهيد بطل الصاعقة مقدم أركان حرب مصطفى الخياط، الذي استشهد في أحد العمليات العسكرية بشمال سيناء.



وتابع في تصريحات لـ"الدستور" أن آخر زيارة للأسرة كانت منذ 20 يوما وحرص خلالها على تناول الغذاء مع نجليه مؤمن بالصف الثاني الابتدائي، ومالك بالصف الأول الابتدائي وزوجته الطبيبة البيطرية رضوى جعفر.



وقال والد الشهيد إن ابنه الشهيد وشقيقه مؤمن لاعبان دوليان في منتخب مصر لسباحة الزعانف وكان يتمتع بحب الجميع من الأهل والأصدقاء، مشيرا إلى أن آخر اتصال جرى قبل وفاته بيوم مع والدته طالبها خلاله بالدعاء له بالشهادة.



وأشار إلى أن حكايات البطولات من زملاء نجله تكشف قمة الرجولة والفدائية، حيث رفض ترك جنوده رغم انفجار أحد الألغام خلال المداهمة وظل يقاتل الإرهابيين ويحمي جنوده حتى تلقى رصاصة في رأسه محتسبة عند الله شهيدا.



وأشار اللواء سيد القماش، خال الشهيد انه يمتلك رصيد من المواقف الإنسانية العظيمة وآخرها عندما قرر عرض سيارته للبيع من أجل المشاركة في تكاليف عملية جراحية لأحد أقاربه.



وتابع كان يحدثني دائما ويقول "أنا أحسن من اللي قبلي.. آخر مرة قال أدعولي أطلع من هنا علي رجلي أرجع لكم شهيد أمة".



وطالب القماش باقتلاع الإرهاب من جذوره وإعدام الإخوان المتواجدين بالسجون.



ومن المقرر ان يتم تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد المطافي على أن يقام العزاء بمنزل الشهيد بمنطقة الارسال.