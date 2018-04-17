الصين: النزاع مع أمريكا لن يؤثر على الاقتصاد

أكدت الصين اليوم، أن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون له تأثير على اقتصادها وتطوره.



وقال رئيس قسم الإحصاءات العامة لهيئة الإحصاء الحكومية الصينية، شينغ تشي هونغ في مؤتمر صحفي، "أعلم أن جميعكم مهتمون بكيفية تطور التناقضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الصيني، حيث أن الاقتصاد الصيني أظهر لسنوات عديدة تقدما جيدا مع حفاظه على الاستقرار والاستدامة".



وأضاف هونغ أن التناقضات التجارية لن تؤثر على الاقتصاد الصيني أو زخم التنمية، وأن الاقتصاد الصيني مرن للغاية، ويمكنه التكيف بسهولة مع التغييرات.



ولفت هونغ إلى أن الولايات المتحدة تجاهلت قواعد التجارة الدولية، مما أدى إلى صراع تجاري بين الصين والولايات المتحدة.