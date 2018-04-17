الليلة.. الاحتلال الإسرائيلى يغلق معابر غزة والضفة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق كامل على قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بدءا من الليلة بحجة الأعياد اليهودية.



وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم، إن سلطات الاحتلال أبلغت بقرارها إعادة إغلاق معبر كرم أبوسالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة بدءا من صباح الأربعاء ويوم الخميس.



وأوضحت أن الاحتلال سيغلق أيضا حاجز بيت حانون بذات الحجة يومي الأربعاء والخميس.



وأعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على مدينة القدس لمدة ثلاثة أيام، وستمنع خلال فترة الإغلاق الفلسطينيين من حملة التصاريح من دخول القدس وأراضي عام 1948، إضافة إلى حظر دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية وعن طريق معابر غزة، خلال الفترة ذاتها.



كما يفرض الاحتلال الإغلاق الشامل على الضفة الغربية منذ اليوم على أن يرفع فجر الجمعة القادم، فيما سيتم فقط السماح بتنقل الحالات الطبية والإنسانية الطارئة.