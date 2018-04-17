تعرف على الحالة المرورية بمحاور القاهرة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة علي كافة المحاور، علي مستوي المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد سوى مؤثر واحد على حركة السيارات.



ووقع حادث مرورى بين سيارتين بمحور na فى الاتجاه من التجمع حتى مستشفى الشرطة دون مصابين،

وكثفت إدارة مرور القاهرة الخدمات لتسيير حركة المرور، ولا ينصح بتعديل باقى المسارات.



كما كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.



وتشهد باقى المحاور والميادين سيرا طبيعيا، فيما يوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها.