اليوم.. ختام المؤتمر العربي للغذاء والدواء بشرم الشيخ

تختتم فعاليات المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية "المستقبل يبدأ الآن" بمدينة شرم الشيخ، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان المصرية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويعقد تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء.



وقال الدكتور سليمان بن صالح الدخيل، مدير عام مجلس الصحة لدول التعاون، إن هذا المؤتمر يجمع نخبة من متخذي القرار والمسئولين والمخططين الصحيين في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.



ولفت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر إيمانًا من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بقضايا الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، باعتبارهم من أهم الموضوعات التي تطرح بصفة مستمرة على جدول أعمال معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومنظمة الصحة العالمية.