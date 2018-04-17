القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الكرازة
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 09:05 ص

البابا تواضروس يروي مواقفه فى الخدمة

تواضروس
تواضروس
ماريان رسمي
dostor.org/2131748

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه فى يوم 4 يوليو عام 1975 سيم الأنبا بخوميوس، مطران البحيرة، كاهن باسم القس بيشوى بطرس، الذي رحل من سنوات قليلة، على الصحراء غرب الإسكندرية، فى منطقة كينج مريوط، الصحراء الممتدة على الطريق الصحراوي يمينًا ويسارًا.

وأضاف من خلال الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، «خدمت مع هذا الكاهن، وأثناء الخدمة كنا نأتى من دمنهور إلى الكينج مريوط فى الصحراء، لنقوم بالخدمة فى فصول إعداد الخدام، بمنزل القس بيشوى بطرس، قبل أن تبنى هناك كنائس».

وتابع: «كنا نخدم شباب وفتيات المرحلة الثانوية والجامعية، حتى فيما بعد صاروا هم أيضًا خدامً على مناطق كثيرة ومتسعة.

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