«لافروف»: العدوان الثلاثى على سوريا لن يبقى دون عواقب

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا لن يبقى دون عواقب.



وأضاف لافروف فى تصريحاته قناة «بي بي سي» أنه لم يعد هناك ثقة بالغربيين.



وأوضح لافروف أن البلدان الغربية اعتدت على سوريا بمزاعم استخدامها الكيميائي دون أدلة ثم تنتظر حتى يقوم خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق، لافتا إلى أن الدول الغربية الثلاث تسعى إلى تطبيق الأدلة من خلال العقاب.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أكد أمس الأول أن الغرب لم يستطع تقديم أي أدلة على استخدام السلاح الكيميائي في دوما واستند في ادعاءاته إلى ما ورد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فقط.